اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إسعاف الهلال الأحمر

في السعودية.. رصد مخالفات عدم إفساح الطريق للإسعاف آلياً

الرياض - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بدء تطبيق الرصد الآلي وتسجيل المخالفات للمتسببين في إعاقة سيارات الإسعاف بعدم إفساح الطريق لها، وكذلك لمن يقوم بتتبعها، بهدف المحافظة على الأرواح وتعزيز السلامة المرورية ورفع نسبة امتثال قائدي المركبات للمسارات المحددة، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية.

ويأتي هذا التطبيق عقب الحملة التوعوية التي أطلقتها في مطلع فبراير الماضي تحت شعار #افسح_الطريق التي تم نشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي بهدف توعية المجتمع بأهمية التعاون وإفساح الطريق لمركبات الإسعاف للمساعدة في إنقاذ الأرواح باعتبار أن مرورهم أولوية والدقيقة قد تكون سبباً لإنقاذ الروح البشرية.

كما حددت الهيئة مخالفات سيتم رصدها آلياً في هذه المرحلة تشمل: إعاقة حركة سيارات الإسعاف، أو تتبع سيارة الإسعاف، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من ذلك تعاون جميع مرتادي الطرق والإسهام في حفظ الأرواح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"ذي إيكونومي تايمز": روسيا تنقل نفطها عبر 100 ناقلة دون وثائق التأمين "ذي إيكونومي تايمز": روسيا تنقل نفطها عبر 100 ناقلة دون وثائق التأمين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط