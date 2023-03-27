في السعودية.. رصد مخالفات عدم إفساح الطريق للإسعاف آلياً

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بدء تطبيق الرصد الآلي وتسجيل المخالفات للمتسببين في إعاقة سيارات الإسعاف بعدم إفساح الطريق لها، وكذلك لمن يقوم بتتبعها، بهدف المحافظة على الأرواح وتعزيز السلامة المرورية ورفع نسبة امتثال قائدي المركبات للمسارات المحددة، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية.

مرورهم أولوية .. لإنقاذ حياة !#افسح_الطريق pic.twitter.com/DiPuRWkgtn — هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) March 26, 2023

ويأتي هذا التطبيق عقب الحملة التوعوية التي أطلقتها في مطلع فبراير الماضي تحت شعار #افسح_الطريق التي تم نشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي بهدف توعية المجتمع بأهمية التعاون وإفساح الطريق لمركبات الإسعاف للمساعدة في إنقاذ الأرواح باعتبار أن مرورهم أولوية والدقيقة قد تكون سبباً لإنقاذ الروح البشرية.

عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات الطوارئ مخالفة مرورية.#المرور_السعودي pic.twitter.com/5KqrT2gksL — المرور السعودي (@eMoroor) March 26, 2023

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كما حددت الهيئة مخالفات سيتم رصدها آلياً في هذه المرحلة تشمل: إعاقة حركة سيارات الإسعاف، أو تتبع سيارة الإسعاف، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من ذلك تعاون جميع مرتادي الطرق والإسهام في حفظ الأرواح.