السعودية: السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال لمن يتاجر بالأشخاص

شددت النيابة العامة السعودية تحذيراتها من خطورة التسول واستغلال الأشخاص في التسول.

وقالت النيابة العامة عبر موقع تويتر: يحظر بأي شكل من الأشكال الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول.

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وأضافت أن هذه الممارسات والأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبحسب ما ذكرت النيابة العامة، عقوبة التورط في هذه الأفعال تشمل السجن مدة تصل إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال.