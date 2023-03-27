مشاهد ساحرة للربيع في هذه المدينة السعودية

بمشاهد مبهرة وأجواء ربيعية ساحرة، ارتدت "بني مالك" جنوب الطائف في السعودية ثوب الجمال، وقد راج مقطع فيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه وقد اكتست الأراضي والجبال باللون الأخضر وسط تراكم الغيوم في منظر بديعي خلاب يخطف الأنظار.

يُشار إلى أن بني مالك تتميز بجمال طبيعتها الخلابة وببرودة أجوائها شتاءً، حيث تشهد تساقط أمطار غزيرة، بينما في فصل الصيف يكون طقسها معتدلا، ويوجد بها العديد من المواقع السياحية والمنتزهات، من أهمها جبل إبراهيم (بثرة) ويطلق عليه أيضاً اسم "الجبل الأبيض"، وكذلك منتزه غدير الجمل ومتنزهات كيد والأغوار ومنتزه المواريد، وجبل العصيدة وغيرها من المواقع".

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كما تشتهر بلاد بني مالك بالمنتجات الزراعية، ومن أهمها اللوز البجلي والذرة والعديد من أنواع الحبوب، كما تتم فيها زراعة الكثير من الفواكه مثل العنب والرمان والمشمش والخوخ والمشمش والتين (الحماط) والتين الشوكي (البرشومي) كما أنها تشتهر بإنتاج العسل والسمن".