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محمد بن سلمان وماكرون - صورة أرشيفية

ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الفرنسي التعاون المشترك

دبي - العربية.نت
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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين المملكة وباريس.

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كما ناقشا أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار.

وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقلته "واس".

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