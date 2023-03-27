ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الفرنسي التعاون المشترك

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين المملكة وباريس.

كما ناقشا أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار.

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وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقلته "واس".