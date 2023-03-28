الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني

أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

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وقد أعرب ولي العهد عن تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من جانبه، أشاد الرئيس الصيني بدور المملكة في تعزيز تطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط.

كما تم خلال الاتصال استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والصين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

هذا وقال تلفزيون الصين المركزي، إن الرئيس الصيني تحدث عبر الهاتف مع ولي العهد السعودي، وبحثا طيفا واسعا من الموضوعات، ومن بينها دعم متابعة المحادثات بين المملكة وإيران.

وقالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، إن شي ذكر أنه يأمل في أن يواصل الطرفان تحسين علاقاتهما على أساس نتائج الحوار.