السعودية تطلق مبادرة التعليم السياحي لطلاب المدارس والجامعات

أطلقت وزارة السياحة السعودية مبادرة التعليم السياحي، والتي تتضمن برامج تعليمية نوعية تستهدف طلاب المدارس والجامعات.

وأبانت الوزارة أن المبادرة تسعى إلى الشراكة مع كبرى المؤسسات التعليمية الوطنية والعالمية، لفتح فرص دراسية لطلبة الجامعات للالتحاق بتخصصات تطلبها سوق العمل، ورفع وعي الطلبة وتوجيه رحلتهم المستقبلية نحو مسارات التعليم السياحي.

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وأضافت أن أهداف المبادرة تتمحور حول رفع جودة التعليم في مجال السياحة والضيافة، ودعم المواهب السعودية وتطوير مهاراتهم، وتمكين الطلاب وتأهيلهم للعمل في القطاع السياحي.

وبينت المسارات التعليمية التي خصصتها المبادرة لطلاب المدارس، ومنها مهارات السياحة والضيافة، والإرشاد السياحي، كما حددت البرامج التعليمية الجامعية، ومنها الدبلوم في السفر والسياحة، والدبلوم في إدارة المنتجعات الجبلية.

ونوهت الوزارة إلى توقيعها عدداً من مذكرات التعاون ضمن المبادرة، ومنها مذكرة تعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ بهدف إضافة مواد تعليمية سياحية جديدة.