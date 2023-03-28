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عقبة شعار
خاص

السعودية.. تفاصيل حادث "عقبة شعار" المروع الذي توفي فيه 20 شخصا

ذكر المرشد السياحي والمهتم بالتاريخ في عسير فهد المقبل لـ"العربية.نت"، يعود تاريخ إنشاء هذه العقبة للعام 1980 م، ويبلغ إجمالي أطوال طريق عقبة شعار قرابة 14 كم، وتشتمل على 32 جسراً و11 نفقاً

العربية.نت - حامد القرشي
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تساءل الكثير حول طريق "عقبة شعار" الذي شهد يوم أمس حادثا أليما راح ضحيته 20 شخصا، حيث تعد عقبة شعار بعسير جنوب غربي السعودية الشريان الرئيسي الذي يربط بين محافظات منطقة عسير الجبلية، وما يليها من مناطق مثل نجران والرياض وبين المحافظات الساحلية في عسير، ومناطق جازان والباحة ومكة المكرمة.

وذكر المرشد السياحي والمهتم بالتاريخ في عسير فهد المقبل لـ"العربية.نت"، يعود تاريخ إنشاء هذه العقبة للعام 1980 م، ويبلغ إجمالي أطوال طريق عقبة شعار قرابة 14 كم، وتشتمل على 32 جسراً و11 نفقاً.

عقبة شعار .
عقبة شعار .
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وأوضح أن العقبة الطريق الوحيد المخصص لحافلات النقل والشاحنات التي تنقل المواد البترولية والإنشائية والبضائع التجارية بمختلف أنواعها بين المناطق.

وقال: لتخفيف الضغط على هذه العقبة يجب الإسراع في تنفيذ عقبة نخلين الواقعة إلى الشمال منها، وكذلك عقبة قضى الترابية في الجهة الجنوبية.

يذكر أن يوم أمس تعرضت حافلة نقل ركاب تقل سعوديين ومقيمين من جنسيات مختلفة خلال رحلتهم لأداء العمرة، إلى حـادث مروري في العقبة ونتج عن الحـادث وفاة 20 شخصا وإصابة 29 آخرين.

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