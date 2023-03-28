يُشاهد بالعين المجردة.. فلكية جدة ترصد اقتران القمر بالمريخ اليوم

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أنها سترصد قمر شهر رمضان المبارك في طور التربيع الأول، اليوم (الثلاثاء)، في فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحه، وذلك في منظر مشاهد بالعين المجردة.

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، إن القمر سيشرق قبل الظهر من الأفق الشمالي الشرقي، وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وبعد حلول الليل سيكون القمر بالقرب من كوكب المريخ على قبة السماء، حيث سيفصل بينهما حوالي درجتين في منظر مشاهد بالعين المجردة.

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وأضاف: "سيظل القمر والمريخ في السماء إلى ما بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وهذا الحدث ليس له تأثير على كوكبنا".

وأوضح أبو زاهرة أن هذه العلامات تدل على فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلماً، وهذا الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد.

وأبان أنه بعد ذلك بساعات سيصل القمر لحظة التربيع الأول عند الساعة 05:32 صباحاً بتوقيت مكة، ويكون قد أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

ولفت إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل، وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.