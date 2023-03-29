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الروبيان

بسبب فيروس.. "الغذاء والدواء" تحظر استيراد الروبيان من الهند

اتضح بعد سـحب العينات ظهور نتائج إيجابية لفيروس متلازمة البقع البيضاء في منتجات الروبيان المجمدة المستوردة من الهند

العربية.نت - نادية الفواز
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قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، فرض الحظر المؤقت على استيراد الروبيان من الهند.

وأوضحت الهيئة أن وزارة البيئة والمياه والزراعة طلبت سحب عينات من المنتجات البحرية المستوردة من خلال المنافذ الحدودية؛ حيث اتضح بعد سـحب العينات ظهور نتائج إيجابية لفيروس متلازمة البقع البيضاء في منتجات الروبيان المجمدة المستوردة من الهند.

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وأضافت أنها قررت على إثر هذه النتائج فرض الحظر المؤقت على استيراد الروبيان من الهند لحين قيام الجانب الهندي بتقديم ضمانات كافية تضمن سلامة تلك المنتجات المصدرة إلى المملكة، وضمان عدم انتقال فيروس متلازمة البقع البيضاء إلى الثروة السمكية بالسعودية.

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