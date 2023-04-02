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عبداللطيف آل الشيخ
عبداللطيف آل الشيخ
السعودية

السعودية.. تعيين أكثر من 25 ألف إمام ومؤذن بنظام العقود

أشار إلى أن عدد من تم تعيينهم على بند المكافآت من الأئمة والخطباء والمؤذنين بلغ أكثر من 24 ألفاً منذ عام 1440

العربية.نت - نادية الفواز
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قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، إن الوزارة أتمت إجراءات تعيين 25.7 ألف إمام ومؤذن على نظام العقود بمساجد وجوامع السعودية.

وأوضح آل الشيخ أن التعيين يأتي ضمن مبادرة التوظيف التي بدأت الوزارة بتنفيذها بتاريخ 1 / 6 / 1442هـ وحتى الوقت الحالي، مبيناً أنه بانتهاء عمليات التعيين لوظائف "مراقبين ومراقبات ودعاة وداعيات وحراس وحارسات" سيصل مجموع من تم تعيينهم منذ بدء المبادرة على وظائف العقود وحتى العام الحالي 1444هـ إلى 45 ألف موظف وموظفة.

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وأشار إلى أن عدد من تم تعيينهم على بند المكافآت من الأئمة والخطباء والمؤذنين بلغ أكثر من 24 ألفاً منذ عام 1440 ه في مختلف مناطق المملكة، ضمن الجهود التي تسعى الوزارة لتحقيقها في توظيف الكفاءات.

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