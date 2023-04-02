شرطة الدمام تلقي القبض على مواطن طعن جاره في الدمام

أعلنت شرطة الدمام أنها باشرت التحقيق في حالة اعتداء مواطن على آخر ظهر في محتوى مرئي يدعي فيه تعرضه للطعن بسلاح أبيض.

وأكدت الشرطة أن إجراءات الاستدلال أظهرت أن الحادثة جاءت نتيجة خلاف بين الرجلين، وجرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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وفي التفاصيل، أثارت قصة الاعتداء على الكابتن الطيار حسن الغامدي بآلة حادة غضب السعوديين، وتوالت الدعوات له بالشفاء العاجل، بعدما تعرّض لاعتداء من قبل أحد جيرانه الذي سدد له عدة طعنات بسكين أثناء خروجهما من المسجد بعد أداء صلاة المغرب بأحد أحياء الدمام، شرق السعودية.

ووصف الغامدي على حسابه في تويتر الاعتداء بـ"الغادر"، موضحاً أن القصة بدأت حين خروجه من المسجد بعد أداء صلاة المغرب، حيث قام الجار الجاني الذي يبلغ من العمر أكثر من 50 عاماً باستفزازه ببعض الكلمات وقال له "والله لأنحرك".

وأضاف الغامدي: "كنت أحاول تهدئته من خلال تذكيره بأننا في رمضان، وللتو خرجنا من المسجد، وأننا جيران، يجب عليك الحياء، إلا أنه ضـرب بحديثي عرض الحائط، وهرول مسرعاً لسيارته ليجلب آلةً حادة، تبين لاحقاً أنها سكين، ولولا أنني قمت بحركةٍ سريعة لغرسها بظهري، لكن عناية الله أنقذتني من ذلك، ليستقر السكين بيدي، ومع محاولاتي ثنيه عن التشابك، تمكن من طعني أكثر من طعنة بأجزاء متفرقة في جسدي".

وبحسب ما يروي الطيار الغامدي، فإن جاره كان قد خطط لفعلته هذه، وهذا يتضح من خلال تجهيزه الآلة الحادة التي نفذ بها فعلته وفر هارباً بينما كان المعتدى عليه على الأرض وسط دمائه.

وتمكن أبناء المجني عليه من إنقاذه ونقله إلى أحد المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج، وقام بتحرير شكوى ضد جاره في أحد مراكز الشرطة.