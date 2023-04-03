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تكريم الدكتور بدر القحطاني
تكريم الدكتور بدر القحطاني

مبتعث سعودي بكندا يعيد البصر لمسنة كندية عبر زراعة قرنية

المريضة حضرت إلى طوارئ مستشفى جامعة أوتاوا قبل أشهر وهي تعاني من تقرحات ميكروبية في العين.. فلجأ الطاقم الطبي للدكتور بدر القحطاني

العربية.نت - نادية الفواز 
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نجح المبتعث السعودي بدر القحطاني في إعادة الإبصار لسيدة مسنة كندية، وذلك من خلال زراعة قرنية لها في مستشفى جامعة أوتاوا.

وقال القحطاني في مقطع فيديو، إن المريضة الكندية التي يتجاوز عمرها 70 عاماً كانت قد فقدت النظر في إحدى عينيها منذ سنوات، بسبب تقرحات شديدة في القرنية.

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ولفت القحطاني إلى أن المريضة حضرت إلى الطوارئ قبل أشهر وهي تعاني من تقرحات ميكروبية في العين المبصرة، ما أدى إلى فقدانها البصر في عينها الأخرى.

تكريم الدكتور بدر القحطاني
تكريم الدكتور بدر القحطاني
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وتابع: "فريق الطوارئ تواصل معي بحكم تخصصي في إجراء هذه الجراحات وزراعة القرنية وعمليات تصحيح النظر والماء الأبيض، وبعد الكشف على الحالة، تم وضع خطة علاجية معينة وإجراء جراحة زراعة القرنية باستخدام الغشاء الأميني للمساعدة على التئام القرنية بشكل أسرع، وتمت متابعة المريضة حتى جاءت في الزيارة الأخيرة مستعيدة لبصرها بشكل كامل".

من جهتها، نشرت الملحقية السعودية بكندا على حسابها الرسمي خبرا عن استقبال القائم بأعمال الملحقية الدكتور محمد الجبرين الطبيب للمبتعث بدر سعد القحطاني لشكره على تميزه بعمله ودقته في أداء واجباته كطبيب ما أدى إلى مساعدة مريضة كندية وإنقاذها من العمى. وقد لاقى هذا الإنجاز التقدير من إدارة المستشفى وأهالي المريضة.

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القصة ونشروا تغريدات دعم للدكتور بدر القحطاني، واعتبروه نموذجاً من النماذج المشرّفة للمبتعثين.

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