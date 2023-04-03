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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان آفاق التعاون وسبل تعزيزه

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس المصري في مطار جدة

العربية.نت _ وكالات
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التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي ر ئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مائدة السحور في جدة اليوم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ورحب ولي العهد في بداية اللقاء، برئيس جمهورية مصر العربية في بلده الثاني المملكة فيما عبّر الرئيس المصري عن الشكر لولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استُقبل بها والوفد المرافق.

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وجرى خلال اللقاء الأخوي، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

فيما حضر من الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل.

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