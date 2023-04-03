ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان آفاق التعاون وسبل تعزيزه
ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس المصري في مطار جدة
التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي ر ئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مائدة السحور في جدة اليوم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".
ورحب ولي العهد في بداية اللقاء، برئيس جمهورية مصر العربية في بلده الثاني المملكة فيما عبّر الرئيس المصري عن الشكر لولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استُقبل بها والوفد المرافق.
وجرى خلال اللقاء الأخوي، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
فيما حضر من الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل.
-
مؤسس مجموعة فاغنر يرفع علم روسيا على مبنى إدارة باخموتقُتل ستة أشخاص اليوم في قصف صاروخي روسي استهدف ناحية مكتظة سكانيا في مدينة كوستيانتينيفكا في الشرق الأوكراني العرب والعالم
-
إعلام سوري: انفجار عبوة ناسفة في سيارة مدنية بدمشقأنباء عن غارات إسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولي سوريا
-
بعد أن أزال علامتها الزرقاء.. ماسك يهاجم نيووك تايمز: منافقة وعدوانيةإيلون ماسك يسخر من صحيفة نيويورك تايمزمعتبرا بأنها "غير مقروءة" بعد أن فقدت شارة التحقق الزرقاء تكنولوجيا