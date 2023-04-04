تداول فيديو لطالب محتجز في مدرسة بالأحساء.. وتحقيق بالحادث

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لطالب محتجز داخل إحدى المدارس في محافظة الأحساء.

وكشف موثق الفيديو أنه لولا سمع صوت الطالب المستغيث لربما ظل محتجزاً ولم يشعر به أحد، مشيراً إلى أن الطالب كان يحاول النظر من نافذة أحد الفصول العلوية في المدرسة.

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وأضاف أن الطالب كان يطل عبر إحدى نوافذ المدرسة، زاعماً أنه ظل ينادي من أجل فتح الباب له بعد إغلاقه.

فتح تحقيق

من جانبها، فتحت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء تحقيقاً، وشكلت لجنة مختصة للتحقق من الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الإدارة في بيانها، أن الواقعة حدثت بإحدى المدارس في مدينة الهفوف شرق السعودية، وأنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة.