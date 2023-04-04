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أطول مائدة إفطار رمضاني

السعودية تقيم أطول مائدة إفطار بإندونيسيا.. هذه تفاصيلها

العربية.نت - نادية الفواز
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نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، أطول مائدة إفطار في تاريخ إندونيسيا، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تواصل الوزارة تنفيذه في كل المدن والولايات الإندونيسية.

وحضر المائدة التي امتدت على طول 1200 متر في مدينة بادانج بولاية سومطرة الغربية، أكثر من 8000 مواطن إندونيسي من مختلف شرائح المجتمع.

أطول مائدة إفطار في إندونيسيا
أطول مائدة إفطار في إندونيسيا


بدوره، نوه حاكم ولاية سومطرة الغربية، إلى أن الحكومة الإندونيسية ستسعى إلى تسجيل هذه المائدة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول مائدة في تاريخ البلاد، مقدماً شكره لقيادة السعودية على هذه المكرمة الكبيرة.

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ولفت إلى أن البرامج والمبادرات التي تقوم بها المملكة والآثار الإيجابية التي تنتج عنها، تُعزِز أواصرَ الأخوة بين أبناء المسلمين والمجتمعات الأخرى، مشيراً إلى أن المائدة جرت بالتنسيق مع قرابة 40 مطعماً ومشاركة 400 عامل لإنجازها.

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