15 مليون لتر.. كمية ماء زمزم المقدمة يومياً لزوار المسجد الحرام

أكثر من 15 مليون لتر من ماء زمزم المبارك منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى اليوم 11 من الشهر الكريم، في المسجد الحرام تم تقديمها لضيوف وزوار البيت الحرم، وذلك من خلال المشربيات الرخامة والصنابير الموزعة والترامس المنتشرة في أروقته وساحاته.

وبينت إدارة سقيا زمزم أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عملت على ضخ كميات كبيرة للمسجد الحرام بما يتوائم مع الزيادة والكثافة من المصلين والمعتمرين في الشهر المبارك.

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كما لفت مدير إدارة سقيا زمزم في المسجد الحرام عبد الرحمن الزهراني إلى أن الرئاسة تستقبل يومياً قرابة (مليون وربع ) لتر، من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم رحمه الله وفق الإحصائيات.

وبين أن عدد الحافظات المنتشرة في رحاب المسجد الحرام بلغ قرابة 19282 حافظة موزعة في صحن المطاف والساحات العملاقة. وأضاف أن عدد عبوات زمزم المقدمة لضيوف الرحمن بلغ أكثر من 582،960 ألف عبوة من بداية رمضان إلى 11 رمضان.

وأضاف عمدة الإدارة خلال هذا العام من شهر رمضان المبارك إلى التوفير الدوري والمستمر على مدار 24 ساعة، من خلال الجولات الرقابية على الحافظات والتأكد من توفير الكمية الاحتياطية في عامة أرجاء المسجد الحرام، للتسهيل على المعتمرين والطائفين من سقيا ماء زمزم المبارك، مضيفاً أن عدد الكاسات المستخدمة في الحافظات تجاوز من بداية رمضان إلى 11 رمضان 29،295،000 مليون كاسة.