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صورة الفنان السعودي ناصر القصبي

سعودية تلفت الانتباه برسم شخصيات ناصر القصبي في طاش

الفنانة مها العنزي للعربية.نت: لم أتوقع التفاعل الكبير للوحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

العربية.نت - نادية الفواز
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تمكنت فنانة سعودية بطريقة مبتكرة، من لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال رسم العديد من الشخصيات على طريقة البروتريه، وفي آخر لوحاتها اللافتة، رسمت صورة الفنان السعودي ناصر القصبي بشخصياته المتعددة مستخدمة تقنية حديثة ومبتكرة.

وفي حديث الفنانة مها العنزي لـ"العربية.نت" قالت: أحب الرسم منذ الطفولة وفكرت جدياً في تطوير مهاراتي في الفن، حتى وصلت إلى فكرة حين أعلنوا عن طاش العودة، تذكرت شخصيات ناصر القصبي، وأحببتُ أن أوثقها برسمه عن طريق رسم أغلب شخصياته، بينما الصورة الأصلية لا تتغير، وكيف لشخص واحد يستطيع يبدع بأكثر من شخصية وكأنه شخص ثاني.

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وتابعت حديثها: رسمت شخصيات أحبها مثل غازي القصيبي، وأحمد الشقيري وسعود الدوسري، وأيضا رسمت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والملك عبد العزيز.

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وأضافت: تعلمت الرسم بنفسي، فبدأت بالرصاص، وبعدها انتقلت للألوان، فساعدتني مقاطع اليوتيوب والتغذية البصرية بشكل كبير، فأنا أميل للواقعية والرسم ثلاثي الأبعاد.

واستطردت الحديث: لم أتوقع التفاعل الكبير للوحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فالكثير أشاد بالتغيير في الشخصيات والتغيير في اللوحات بطريقة جديدة ومبتكرة.

رسومات بروتري للفناة مها العنزي
رسومات بروتري للفناة مها العنزي
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