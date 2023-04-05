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مدرسة المأمون

بعد فيديو طالب الأحساء.. قرار بإنهاء تكليف مدير ووكيل المدرسة

العربية.نت - إبراهيم الحسين
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ضجت مواقع التواصل في السعودية خلال الساعات الماضية بقصة الطالب، الذي احتجز في أحد صفوف مدرسة بالأحساء خارج أوقات الدوام الرسمي.

وعلى الفور أصدر مدير عام إدارة التعليم بالأحساء، حمد العيسى، قرارين بإنهاء تكليف مدير ووكيل متوسطة مدرسة المأمون، بعد تشكيل لجنة حققت في الأمر.

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ووثّق مقطع نداء الطالب من نافذة أحد فصول المدرسة في الطابق الثاني، مشيراً إلى أن الوقت كان بعد نهاية الدوام، ليبقى الطالب حبيساً داخل المدرسة.

حينها أعلنت إدارة التعليم في الأحساء، أنها شكّلت لجنة مختصّة من الإدارة؛ للتحقيق فيما تم بمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله طالب داخل مدرسة خارج أوقات الدوام بإحدى مدارس مدينة الهفوف.

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