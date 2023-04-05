مشهد مليء بالبراءة.. طفل يلمس الكعبة وتصرف لافت من رجل الأمن

أثار مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي المختلفة إعجاب السعوديين، وثق تعامل رجل أمن في المسجد الحرام مع أحد الأطفال بكل عطف وحنان.

وأظهر الفيديو طفلاً يرتدي إحراماً يسير بكل عفوية نحو الكعبة المشرفة، لكي يلمسها بيده وبادره رجل الأمن بالسماح له ثم مسح على رأس الطفل وسط فرحة كبيرة لدى الصغير.

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في المقابل، وصف رواد منصات التواصل الاجتماعي المشهد بالجميل والرائع مبينين أن رجال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن يضربون أروع الأمثلة، وظهر ذلك جلياً في الحرم المكي الشريف خلال جهودهم للحفاظ على أمن وسلامة زوار بيت الله الحرام، وقيامهم بتوفير سبل الراحة لهم والعمل على مساعداتهم وتلبية احتياجاتهم في كل وقت.

وقدم هؤلاء صوراً رائعة عن إنسانية رجل الأمن السعودي عبر مشاهد متعددة وفي كافة جنبات المسجد الحرام، وقالوا إن هناك العديد من المشاهد والمواقف، لتشاهد رجل الأمن من تحت الشمس الحارقة والحرارة المرتفعة وهو يوصل رسالته العفوية لجميع أصقاع الأرض، بأنهم هنا لخدمة ضيوف الرحمن، يتفانون في العطاء والسهر على أمنهم وراحتهم.