السعودية تعيش حالة مطرية خلال نهاية الأسبوع

كلما اقتربنا أكثر من نهاية الأسبوع، تتضح تفاصيل الحالة الماطرة على العاصمة الرياض، حيث تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية في "مركز طقس العرب الإقليمي"، إلى تأثر مدينة الرياض بفرص متعددة للأمطار، تبدأ اعتبارًا من ساعات مساء اليوم الخميس، مع توقعات باستمرار هذه الفرص خلال يومي الجمعة والسبت.

وأوضح الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه على "تويتر"، أن هذا التوسع متوقع "نواحي المنطقة الوسطى، لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، إضافة إلى أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وشرق الشمالية، وحائل، وجنوب المدينة، وغرب الصمان) بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد مع رياح مغبرة؛ إلا أن يصرفها الله".

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ويتوقع أن تتكاثر السحب العالية والمتوسطة في أجواء الرياض، وأن تتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار، قد تترافق بحدوث الرعد على فترات.

وقال الحصيني: إنه يتوقع توسع الحالة الممطرة السادسة عشرة؛ وذلك خلال الفترة من، اليوم الخميس، وحتى صباح غد الجمعة.