السعودية.. مصرع 6 بينهم 5 من عائلة واحدة في حـادث مروع

لقي 6 أشخاص مصرعهم، بينهم 5 من عائلة واحدة، جراء تصادم بين مركبتين بوادي الرباح الواقع على طريق أبو عريش إسكان الحصمة التابعة لمنطقة جازان، جنوب غربي السعودية.

وذكرت تقارير رسمية أن الحادث وقع، فجر الأربعاء، بسبب القيادة عكس اتجاه السير والسرعة الزائدة، لافتة إلى أن التصادم أدى لاشتعال إحدى المركبات ما نتج عنه وفاة قائد المركبة وزوجته وطفلين وطفلة، فيما أصيب 3 آخرون بينهم طفل.

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وتم نقل 9 حالات من المتوفين والمصابين من الموقع، 5 منها إلى مستشفى أحد المسارحة، و4 إلى مستشفى أبو عريش العام.

وشيعت جموع المصلين المتوفين، الأربعاء، جثامين أفراد الأسرة ودفنوا بجوار بعضهم، وسط حالة من الحزن الشديد لأبناء القرية.

وقال أحد أقارب المتوفين، محمد نشيلي، إن الأسرة كانت متجهة إلى إسكان الحصمة، وإن شقيق أحد المتوفين توفي العام الماضي بحادث مماثل.