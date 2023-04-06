شاهد الليلة يقترن قمر رمضان بنجم "السماك الأعزل".. اعرف من هنا التفسير

يُرصد بسماء السعودية والوطن العربي طوال الليل، اليوم الخميس، 06 أبريل 2023 اقتران القمر بنجم السماك الأعزل على قبة السماء، وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إلى أن السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني أنه أحد ألمع نجوم السماء، وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض، ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما.

وأضاف: ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس، سيكون بصرياً أكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس، ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية فسوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.

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وأبان أن القمر قد وصل لحظة الاكتمال هذا الشهر بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعه 07:34 صباح اليوم الخميس بتوقيت مكة (04:34 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وأكمل نصف مداره حول الأرض خلال شهر رمضان.

اتجاه القمر

وتابع أبو زاهرة حديثه أنه خلال ساعات الليل يلاحظ أن القمر والسماك الأعزل يتجهان نحو الغرب عبر السماء والسبب في ذلك نفس السبب الذي يجعل الشمس تتجه نحو الغرب خلال النهار، فذلك يعود إلى دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق.

لكن بمراقبة القمر من ليلة إلى الليله التالية يمكن وبسهوله ملاحظة حركته الحقيقية في مداره حول الأرض، فعلى سبيل المثال مساء اليوم التالي السبت سيلاحظ أن القمر تحرك نحو الشرق مبتعدا عن نجم السماك الأعزل.

خلال الليالي المقبلة سيتأخر شروق القمر بحوالي الساعة كل يوم وفي بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.