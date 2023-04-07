11 تجربة بحثية رائدة .. تفاصيل جديدة حول رحلة رائدي الفضاء السعوديين علي وريانة

كشفت الهيئة السعودية للفضاء عن موعد الرحلة التي تضم رائدي الفضاء السعوديَيْن "علي القرني" و"ريانة برناوي"، والتي أكدت أن شركة "أكسيوم سبيس" حددت موعد انطلاق الرحلة في شهر مايو المقبل.

من جانبه قال رائد الفضاء "علي القرني: حقيقة أننا أول رواد فضاء سعوديين يزورون محطة الفضاء الدولية، لم تكن لتتحقق لولا دعم قيادتنا الرشيدة"، كما وعبرت رائدة الفضاء "ريانة برناوي" عن حماسها وفخرها بإعلان موعد انطلاق الرحلة لإكمال أهداف برنامج السعودية للفضاء، والذي سيسهم في تحقيق استكشافات مستقبلية في شتى المجالات.

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وكانت الهيئة السعودية للفضاء، قد كشفت في وقت سابق عن اختتام رائدَي الفضاء "علي وريانة" أحد البرامج التدريبية المُتخصصة بإجراء التجارب العلمية خلال رحلتهما لمحطة الفضاء الدولية.

يُذكر أن المهامّ العلمية لـ"القرني" و"برناوي" تتمثل في إجراء 11 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، والأبحاث البشرية، وعلوم الخلايا، وعمل الأمطار الصناعية في الجاذبية الصغرى، إلى جانب تجارب للبحث والتطوير.