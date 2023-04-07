فيديو لأب ينقذ أطفاله من عجلات سيارة فورد يثير غضب السعوديين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو لمتهور كاد يضحي بحياة عائلة كاملة بدم بارد، وحمل وسم #راعي_الفورد تفاصيل مقطع لأب يعبر الشارع مع أطفاله، وكادوا أن يتعرضوا للدهس بسبب قائد السيارة المتهور، الذي أطلقوا عليه "راعي الفورد".

وفي التفاصيل، ظهر الأب وهو يحاول أن يحمي أولاده عند عبور الشارع، وبعد عبورهم، سقط الأب على الأرض ونجا بأعجوبة من عجلات السيارة التي كان صاحبها يقود ليلاً دون إشعال فوانيس الإضاءة.

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ووجد المقطع تفاعلاً كبيراً وغضباً من السعوديين، الذين ألقوا باللوم على قائد السيارة، بسبب تهوره وسرعته وإغلاق الإضاءة، مما جعل الأب لا ينتبه ويحاول قطع الشارع مع أطفاله.

وقال نشطاء إن الأب بذل كل ما في وسعه لإنقاذ أطفاله من الدهس، مطالبين بمعاقبة "راعي الفورد" على تصرفه.

من جهتها، أطلقت الإدارة العامة للمرور تحذيرًا إلى قائدي المركبات بعدم إضاءة أنوار المركبة أثناء القيادة في الليل، ما يُشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة، كما حذر المرور من عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف، ما يعد مخالفة مرورية.

وتصل عقوبة المخالفة إلى غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال.