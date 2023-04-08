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الطواف تحت زخات المطر

شاهد.. أمنيات ودعوات المعتمرين تحت زخات المطر في المسجد الحرام

التأهب والاستعداد وتفعيل الخطط الميدانية لمواجهة الأمطار في المسجد الحرام

العربية.نت - حامد القرشي
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استقبل الحرم المكي الشريف اليوم المصلين والطائفين والمعتمرين عبر زخات المطر، في الوقت الذي هبت فيه النسمات محملة بالطمأنينة والارتواء، تصافح أكفاً ترتفع بالدعاء.


مشاهد محملة بالطمأنينة والسكينة نهار اليوم السبت لزوار بيت الله الحرام في مشاهد وصلت إلى ذروة التقرب إلى الله تعالى تحت زخات المطر.

وأظهرت الصور الزوار والمعتمرين فرحين بهطول الأمطار سعيدين بأداء مناسك العمرة رافعين أكف الضراعة في أجواء روحانية ماتعة.

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في الوقت ذاته، وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بالتأهب والاستعداد وتفعيل الخطط الميدانية لمواجهة الأمطار تأهبا للحالة المطرية التي نبه عنها المركز الوطني للأرصاد عن شمولها مكة المكرمة وضواحيها، خصوصًا مع كثافة أعداد المصلين والعمار في بيت الله الحرام خلال الشهر الفضيل.

تحت زخات المطر
تحت زخات المطر


وشدد على أهمية بذل أقصى الجهود وتسخير كل الإمكانات والتزام الأهبة والاستعداد حرصًا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام من معتمرين ومصلين والتناغم والتكاتف مع الجهات ذات العلاقة كافة، وتكثيف جهود وكالات الرئاسة العاملة بالحرم المكي الشريف.

دعوات تحت المطر
دعوات تحت المطر
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