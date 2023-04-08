اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الفريق الفني السعودي خلال لقائه رئيس المراسم بوزارة الخارجية الإيرانية في طهران (واس)

فريق فني سعودي في طهران لمناقشة آليات إعادة افتتاح سفارة المملكة وقنصليتها بمشهد

إنفاذاً للاتفاق بين المملكة وإيران .. الفريق الفني السعودي يصل إلى طهران لمناقشة آليات إعادة افتتاح سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وصل الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة العربية السعودية لدى إيران، إلى العاصمة طهران، وذلك إنفاذاً للاتفاق الثلاثي المشترك لكلٍ من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، التي جرت في بكين الخميس الماضي.

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، رئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

بيان سعودي إيراني مشترك.. والترتيب جار لإعادة فتح السفارات والقنصليات السعودية السعودية وإيران بيان سعودي إيراني مشترك.. والترتيب جار لإعادة فتح السفارات والقنصليات
مادة اعلانية

وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق عن شكره لرئيس المراسم السفير هوناردوست على ما لقيه الفريق من حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات وصول الفريق، فيما أعرب هوناردوست عن استعداد بلاده، وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأسوأ منذ 5 سنوات.. عاصفة ثلجية تضرب كندا الأسوأ منذ 5 سنوات.. عاصفة ثلجية تضرب كندا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط