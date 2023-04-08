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عمليةقلب - تعبيرية
عملية قلب (تعبيرية)

جراحة فريدة في السعودية.. زراعة قلب صناعي كامل

المريض حالياً في حالة مستقرة، ويخضع لإعادة التأهيل ومتابعة طبية دقيقة

العربية.نت - الرياض
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أعلن مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في السعودية، نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي كامل (Syncardia).

المريض سعودي، ويبلغ من العمر ۲۸ عاماً، وكان يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب، وتعتبر حالته من الحالات الصعبة، حيث لم تسمح حالته الصحية باستعمال مضخة دعم مساعدة (BERLIN HEART OR HEART MATE)، وهي الوسيلة المتعارف عليها لعلاج مثل هذه الحالات، أو حتى إخضاعه لعملية زراعة قلب من متبرع، وذلك لوجود أسباب طبية متعددة ومعقدة تمنع من استعمال هذه الحلول.

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جدير بالذكر أن زراعة القلب الصناعي الكامل تعتبر من الإجراءات العلاجية الأكثر تعقيداً على مستوى العالم، وتتطلب وجود خبرة ومهارات عالية للطاقم الطبي وإمكانيات وأجهزة على أحدث مستوى، وهذا ما يتميز به مركز الملك عبد العزيز لأمراض وجراحة القلب بكوادره الوطنية المؤهلة.

‎والمريض حالياً في حالة مستقرة، ويخضع لإعادة التأهيل ومتابعة طبية دقيقة.

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