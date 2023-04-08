مترجمات الحرم المكي يخدمن المعتمرات على مدار الساعة بـ 14 لغة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها وفرت كوكبة من المترجمات المتميزات على مدار 24 ساعة في أروقة المسجد الحرام، يجِدن 14 لغة، لخدمة قاصدات بيت الله الحرام.

وأوضحت الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية، أن خدمة القاصدات تتم عبر "كاونترات" موزعة داخل المسجد الحرام، إذ يقف عليها عدد من المترجمات المتحدثات بعدة لغات، وهي: (الإنجليزية - الأردية - الأزبكية - الفارسية - التركية - الفرنسية - البنغالية - التاميلية - السيلنكية - البامبارا وجولا ولغة ساحل العاج - البشتو - الهندية).

وأشارت الوكالة إلى أنه يتم تقديم خدمات التوجيه المكاني والإرشاد الديني، وكذلك يتم توزيع السماعات المختصة بسماع الخطب داخل المصليات النسائية تحت عنوان (بلغاتكم)، بالتعاون مع الإدارة العامة للغات والترجمة (رجال)، كما تعمل على توضيح سنن يوم (الجمعة) وأوقات إجابة الدعاء بعدة لغات للقاصدات.

وتتنوع البرامج التي تقدمها الوكالة في طريقة عرضها ومحتواها، ومن أبرزها، برنامج (تواصل)، الذي يهدف إلى تقديم خدمة الإرشاد المكاني بالرد على استفسارات قاصدات بيت الله الحرام باللغات المختلفة، والمنصة التفاعلية، وكذلك برنامج (تُقى)، ويهدف إلى تهيئة القاصدات لاستقبال موسم رمضان المبارك، وغيرها من البرامج الأخرى.

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