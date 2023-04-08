بجوار الكعبة.. مشهد يأسر القلوب لمعتمر يحمل أمه على كتفيه

جسد أحد المعتمرين قوله تعالى "وبالوالدين إحسانا " من جوار الكعبة المشرفة، حيث تصدر فيديو من داخل المسجد الحرام مساء أمس الجمعة منصات التواصل الاجتماعية في السعودية، وذلك بعد أن راج مقطع فيديو بشكل واسع لأحد المعتمرين يحمل والدته على كتفيه للطواف بالكعبة المشرفة خلال أدائهما مناسك العمرة.

وأظهر الفيديو المتداول مشهداً عفويا لصورة الوفاء الحقيقي للابن وهو يحمل والدته وسط فرحة غامرة من والدته، الوقت الذي سطر فيه ناشطو التواصل الاجتماعي أروع العبارات في بر الوالدين.

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وأوضحوا أن هذا من رد بعض الجميل إلى الوالدين جزاء ما بذلوه، فهم قدموا الغالي والنفيس من أجل أبنائهم وبناتهم.