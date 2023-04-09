هذه الإرشادات لسلامة المعتمرين بالعشر الأواخر من رمضان

أصدرت وزارة الداخلية السعودية دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وتضمّن الدليل تحديثاً لعدد من التعليمات والإرشادات التي أطلقتها مطلع الشهر المبارك، لتسهيل أداء النسك والصلاة بأمان ويسر وسهولة وطمأنينة.

واحتوى الدليل على إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة، باستخدام حافلات النقل العام ومحطة القطار والسيارات الخاصة وسيارات الأجرة والنقل الترددي والسير على الأقدام، والتعريف بمواقف السيارات الخاصة ومواقعها.

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كما يستعرض دليل المعتمرين الذي يضم الرسائل الإعلامية لِلَّوْحات الإرشادية في الطرقات وعند أبواب الحرم المكيّ الشريف وفي ساحاته، إضافة إلى العديد من الإرشادات التي تُسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء العمرة والصلوات بيُسْر وطمأنينة.

تجنب الصلاة في هذه الأماكن

من جانب آخر، دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن من المُعتمرين والمُصلين والزوار إلى تجنُّب الصلاة في عدد من الأماكن داخل الحرم المكي منعاً للزحام.

وأوصت الوزارة، ضيوف الرحمن بتجنب الصلاة في الممرات، وفي المداخل والمخارج، والصلاة في مسار العربات، وذلك حفظاً للنظام وحرصاً على الخشوع.

وتجاوز عدد المُعتمرين والمُصلين في الحرم المكي بالجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، 1.049 مليون معتمر ومصل؛ حيث عملت رئاسة شؤون الحرمين على تجهيز العربات المتنقلة وتجنيد المشرفين لخدمة ضيوف الرحمن.