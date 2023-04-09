بعد 20 عاماً من العمى.. فريق طبي سعودي يعيد النظر لمريضين بعنيزة

تمكّن الفريق الطبي بمركز لولوة محمد الزامل لطب وجراحة العيون بمستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة التابعة لمنطقة القصيم، من إعادة النظر لمريضة في التسعينيات من عمرها، فقدت بصرها وأصيبت بالعمى في إحدى عينيها منذ نحو 21 عاماً.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة راجعت المركز، وأجريت لها الفحوص التي أكدت حاجتها لمعالجة جراحية للعين نتيجة لوجود المياه البيضاء، وقد استغرقت العملية من لحظة دخولها المستشفى وحتى خروجها ثلاث ساعات، وأصبح مقاس النظر بعد إجراء العملية 6/6.

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كما أجرى المركز تدخلاً جراحياً ناجحاً آخر لمريض يبلغ من العمر 61 عاماً، كان يعاني من العمى في كلتا العينين، حيث أصيب بفقدان البصر في العين اليمنى منذ 20 سنة، وفي عينه اليسرى قبل نحو 14 سنة.

وأفاد التجمع الصحي أن نتائج الفحوص أظهرت الإصابة بمنزل الكثافة الأيمن، ووجود كتلة معقدة مع تعتيم القرنية، فجرى تنفيذ عملية جراحية يدوية تصحيحية، ليستعيد المريض بعدها رؤيته الطبيعية.