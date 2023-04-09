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الهلال الأحمر - ارشيفية

بعد توقف قلبها.. الهلال الأحمر ينقذ معتمرة مصرية بالمسجد الحرام

العربية.نت - حامد القرشي
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نجحت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في إعادة النبض لمعتمرة من الجنسية المصرية في المسجد الحرام.

وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون، أن غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغاً عند الساعة السادسة والنصف من مساء أمس السبت، يفيد بوجود حالة تعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالساحة الشرقية "مصليات النساء" بالحرم المكي الشريف.

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كما أضاف عند وصول الفريق الطبي، تبين وجود امرأة في العقد السادس من العمر مستلقية على الأرض.

وأشار إلى أنه على الفور تدخلت الفرقة الإسعافية وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، وبدأت في عملية الإنعاش القلبي إلى أن عاد النبض.

كذلك لفت إلى أنه تم نقل المريضة إلى مستشفى أجياد العام، حيث تم وضعها تحت الرعاية الصحية بالعناية المركزة.

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