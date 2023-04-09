عرف بـ"أبو الأيتام".. وفاة معلم بحادث مروري تحزن قلوب السعوديين

"رحل أبو الأيتام".. بهذه العبارات ودع السعوديون معلم الأيتام سعد بن مبارك الفديد، أحد المتطوعين في تعليم الأيتام بجمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة ‎رفحاء، بعد وفاته في حادث مروري وفور انتهائه من أداء مناسك العمرة.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن هذا المعلم لما عُرف عنه من حسن التعامل، ودماثة الخلق، وتم نشر وسم #سعد_مبارك_الفديد_في_ذمة_الله والذي وجد تفاعلاً كبيراً من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومن طلاب المعلم "سعد".

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في حين تداول نشطاء التواصل الاجتماعي تغريدات الفقيد التي تدعو إلى حسن الخاتمة، وتوالت الدعوات بحسن الخاتمة التي تجلت في قصة هذا المعلم الذي توفاه الله في شهر رمضان وهو معتمر، والناس تذكره بأخلاقه وطيبته، وقد سخر وقته وجهده للعمل التطوعي والأعمال الخيرية، داعين الله له بالرحمة والمغفرة، وتوالت الدعوات وكلمات الوداع والقصايد الشعرية التي حكت عن عظيم مكانة هذا المعلم ودوره الهام في تعليم الأيتام.