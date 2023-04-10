بالفيديو.. البرَد يكسو قرى النماص ويزينها باللون الأبيض

اكتست قرى شرق النماص - جنوب السعودية - باللون الأبيض، بعد أن عمت الثلوج الجبال والسهول والوديان بلونها الأبيض الأخاذ، وثقت عدسة المصور الضوئي "علي الكناني" جمال الطبيعة في النماص بعد أن ارتدت حلتها البيضاء الساحات والفياض.

وأشار الكناني لـ"العربية.نت" أن البرد أكسى العديد من المواقع والقرى يوم أمس شرق النماص في قرى نحيان، لاسيما وأن النماص معروفة بجمال جوها وطبيعتها حتى في فصل الصيف.

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وتمتاز النماص الواقعة شمال منطقة عسير وعلى سلسلة جبال الحجاز، بالطبيعة وبكثافة الغطاء النباتي، واعتدال المناخ صيفا، وتأخذ درجة الحرارة في النماص خلال فصل الصيف صفة الاعتدال حيث لا تتجاوز 35 درجة مئوية في الأيام العادية، وذلك لارتفاعها الكبير عن سطح البحر والذي يصل إلى أكثر من 2500 متر.

أما في فصل الشتاء فتتدنى درجة الحرارة كثيراً، وتصل أحياناً إلى الصفر المئوي في الشتاء بكثرة، ويغطيها الضباب بشكل كلي أو جزئي في أغلب أوقات السنة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان، عسير، كما تتهيّأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.