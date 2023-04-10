الصحة السعودية: جرعة محدثة ضد متحورات كورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية، الأحد، ضرورة استكمال التحصين (الجرعة التنشيطية) للمواطن والمقيم من مختلف الأعمار، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى توفر الجرعة المحدثة من لقاح كورونا للراغبين في الحصول عليها لمن أمضى شهرين فأكثر من تلقى الجرعة السابقة، وذلك من العمر 12 عاماً فأكثر، لافتة إلى سهولة الحصول على اللقاح من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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الفئات المستهدفة

كما أوضحت أن الفئات المستهدفة للجرعة التنشيطية، هم كبار السن، وذوي الأمراض المناعية والأمراض المزمنة، والفئات ذات الخطورة العالية، إضافة إلى العاملين في بيئات العمل التي تزيد من فرصة الإصابة بالفيروس أو انتشاره، والأفراد الذين مضى على تلقيهم الجرعة السابقة شهرين فأكثر.

تحديثات مهمة

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن هذه الجرعة من اللقاح تحتوي على تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، كما تسهم في تعزيز مستوى استكمال تحصين الفرد ضدها، وتمنح الجرعة لمتلقيها حماية أفضل ضد المضاعفات الصحية الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

يذكر أن الجرعة التنشيطية تمثل جرعة وقائية يتم تلقيها بعد الجرعات الأساسية؛ بهدف تعزيز المناعة ضد متحورات كورونا، حيث يتمتع اللقاح (الجرعات الأساسية التي سبق تلقيها) بقدر جيد نسبياً من الفعالية ضد متحورات الفيروس.