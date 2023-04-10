شاهد رد وزير الرياضة السعودي على عبارة "الغسيل الرياضي"

بهدوء وابتسامة ارتسمت على محياه، رد وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على سؤال وجه إليه ضمن برنامج "60 دقيقية"، حول "الغسيل الرياضي".

وزير الرياضة السعودي في رد على سؤال من قناة CBS News: أنت تسألني حول استضافة المملكة للأحداث الرياضية، وعن ما إذا كانت تُفيد #السعودية أم هي من أجل “ الغسيل الرياضي ”كما تقول. وأنا أقول لك إن الاستضافة تفيد السعوديين وتفيد الحياة الاجتماعية في المملكة و تُفيد جودة الحياة كذلك pic.twitter.com/oKW0MYjAAI — Reflect ريفليكت (@Reflect_AR) April 10, 2023

وقال الوزير الشاب في رده على المذيع، جون ويرثيم، الذي سأله إن كان سمع بتلك العبارة ومدلولاتها، ضمن مقابلة بُثت مساء أمس الأحد، على قناة "سي بي أس" الأميركية، "لا أتفق مع هذا المصطلح إطلاقا، بل أعتقد أن على الجميع أن يأتوا للسعودية ويروا الصورة الحقيقية لما هي عليه، ثم يتخذوا قرارهم بعد أن يروا بأنفسهم".

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كما أكد أن المناسبات الرياضية والمباريات الكبيرة التي تقام منذ فترة، مناسبة لجمع الناس من كل أنحاء العالم". وأردف "أعتقد أنك إذا ذهبت إلى أجزاء مختلفة من العالم.. فسترى أن الناس تجتمع معا".

إلى ذلك، شدد على أن استضافة أحداث رياضية ضخمة تفيد السعوديين والحياة الاجتماعية في البلاد.

يذكر أنه منذ أكثر من 3 سنوات استضافت المملكة مناسبات رياضية عالمية مختلفة وفي العديد من المجالات، سواء في كرة قدم وكرة المضرب أو الملاكمة، فضلا عن سباقات الفورمولا 1 والخيل وغيرها.

كما ضم نادي النصر السعودي مؤخراً النجم العالمي، كريستيانو رونالدو، في إطار السعي المتواصل للتقدم رياضياً نحو العالمية.