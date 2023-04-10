اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
video111
وزير الرياضة السعودي (من المقابلة)

شاهد رد وزير الرياضة السعودي على عبارة "الغسيل الرياضي"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بهدوء وابتسامة ارتسمت على محياه، رد وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على سؤال وجه إليه ضمن برنامج "60 دقيقية"، حول "الغسيل الرياضي".

وقال الوزير الشاب في رده على المذيع، جون ويرثيم، الذي سأله إن كان سمع بتلك العبارة ومدلولاتها، ضمن مقابلة بُثت مساء أمس الأحد، على قناة "سي بي أس" الأميركية، "لا أتفق مع هذا المصطلح إطلاقا، بل أعتقد أن على الجميع أن يأتوا للسعودية ويروا الصورة الحقيقية لما هي عليه، ثم يتخذوا قرارهم بعد أن يروا بأنفسهم".

مادة اعلانية

كما أكد أن المناسبات الرياضية والمباريات الكبيرة التي تقام منذ فترة، مناسبة لجمع الناس من كل أنحاء العالم". وأردف "أعتقد أنك إذا ذهبت إلى أجزاء مختلفة من العالم.. فسترى أن الناس تجتمع معا".

إلى ذلك، شدد على أن استضافة أحداث رياضية ضخمة تفيد السعوديين والحياة الاجتماعية في البلاد.

يذكر أنه منذ أكثر من 3 سنوات استضافت المملكة مناسبات رياضية عالمية مختلفة وفي العديد من المجالات، سواء في كرة قدم وكرة المضرب أو الملاكمة، فضلا عن سباقات الفورمولا 1 والخيل وغيرها.

كما ضم نادي النصر السعودي مؤخراً النجم العالمي، كريستيانو رونالدو، في إطار السعي المتواصل للتقدم رياضياً نحو العالمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أيام صعبة تنتظر التونسيين.. لماذا؟ أيام صعبة تنتظر التونسيين.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط