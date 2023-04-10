شاهد كيف يتم التحكم بأول مسجد ذكي في مكة المكرمة

أعلن وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن مدينة مكة المكرمة دشنت أول مسجد بنظام ذكي للمساهمة في توفير الاستهلاك داخل المسجد، والتحكم بكافة مرفقاته إلكترونياً ومراقبة أي تجاوز أو خلل.

وأضاف أن جامع "هيا العساف" بحي العوالي بمكة يعتبر الأول اعتماداً على التقنية في جميع أجهزته، من الإضاءة والتكييف وكل ما يخدم المسجد من المرافق التابعة له بتقنية حديثة وذكية.

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كما أوضح الوزير أنه تمت "أتمتة المسجد بالكامل من خلال تركيب نظام ذكي للتحكم والمراقبة لمكونات المسجد من إنارة وتكييف ومضخات وخزانات مياه".

ويشمل المشروع مراقبة وقراءة استهلاك المياه واستهلاك الكهرباء بشكل لحظي، وضبط عملية التشغيل والإطفاء لهذه المكونات من أجل الحد من استهلاك الطاقة، والوصول إلى الاستهلاك الأمثل للمسجد.

وساهم كذلك في توفير أكثر من 50% من الاستهلاك وسهولة التحكم بجميع مكونات الطوابق من مكان واحد، من خلال شاشة لمس، وبواجهات رسومية بسيطة وسهلة التعامل، وإمكانية مراقبة أي تجاوز أو خلل بالمسجد والإبلاغ عنه آلياً بإصدار تنبيهات، وإمكانية الحصول على تقارير إحصائية لمعدلات التشغيل والاستهلاك، وإمكانية مراقبة وربط حالة المساجد من خلال تطبيق موبايل يتصل لاسلكياً بشبكة المسجد، وسيكون نواة لمساجد السعودية.