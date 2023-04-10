فيديو لمواطن ضرب امرأة بمكان عام ..والأمن السعودي يتحرك

فيما انتشر مقطع مصور تضمن معلومات غير صحيحة عن الواقعة، تمكنت دوريات الأمن العام في المدينة المنورة، من القبض على مواطن، اعتدى على امرأة في مكان عام، ومجموعة من الأشخاص.

شرطة المدينة المنورة:#تم_القبض على مواطن لاعتدائه على ذويه، وامرأة في مكان عام، وإحالته إلى الجهة المختصة، وجارٍ القبض على من وثّق ونشر محتوى مرئي متضمن معلومات غير صحيحة بذلك



المصور ،، يقول صبحنا (عبـ،،) ضرب حرمة وشايب في المسجدpic.twitter.com/0U6RW22VQ4 — سالفة (@Hashtagat_1) April 10, 2023

ونشر حساب الأمن العام، اليوم الاثنين، بياناً أوضح فيه أن دورياته بمنطقة المدينة المنورة، قبضت على مواطن لاعتدائه على ذويه، وامرأة في مكان عام.

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كما أشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة.

إلى ذلك، أكد الأمن العام أيضا أنه جار البحث عمن وثق ونشر المحتوى المرئي، الذي تضمن معلومات غير صحيحة عن الواقعة، مخالفاً بذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.