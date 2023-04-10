شاهد.. البرَد يغطي شوارع وطرقات وجبال الباحة

في حالة نادرة وتاريخية، شهدت مدينة الباحة جنوب غربي السعودية، خلال ساعات نهار اليوم الاثنين، أمطاراً رعدية غزيرة، وتساقطاً للبَرد على عدد من طرقها وشوارعها التي أغلقت وتعطل السير فيها.

واضطرت فرق الطوارئ بـأمانة منطقة الباحة لإزالة الأحجار والبرد والأتربة التي اجتاحت تلك الشوارع والطرقات في حين اكتسب مرتفعات الباحة ومنتزهاتها باللون الأبيض.

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في الوقت ذاته، بقي طلاب وطالبات المنطقة في منازلهم، بعدما أصدره تعليم الباحة قراراً بتعليق الدراسة لهذا اليوم والدراسة عن بعد، بسبب سوء الأحوال الجوية، في حين جذبت تلك الأجواء الكثير من الأهالي ومرتادي الطريق إلى الخروج والتوقف لقضاء أوقات ممتعة امتزجت بالأجواء اللطيفة المعتدلة البرودة، فيما عمد بعض الأطفال والشباب إلى قضاء أوقات من المرح في سفوح الجبال وجنبات الطرق المغطاة بالثلوج والتي وثقها المصور الضوئي ناصر شنان والذي أكد على احتفالية السكان بالثلوج التي تركزت في وسط الباحة وقرى بيضان.

يذكر أن فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة رفعت جاهزيتها لمواجهة المخاطر المحتملة جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها معظم محافظات المنطقة، كما نشرت عدداً من الدوريات والفرق الاستباقية.

توخي الحيطة والحذر

ونبهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام وكثافة البرد بمدينة الباحة وعدد من المحافظات.

هكذا بدت الباحة اليوم - عدسة ناصر شنان