مشاهد تخطف القلوب.. معتمرون تحت المطر بالمسجد الحرام

عاش الطائفون وزوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة، لحظات جميلة وسط هطول أمطار الخير على المسجد الحرام، قبيل فجر اليوم الإثنين.
#مكه_المكرمه_الان— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 10, 2023
أمطار 🌧️ 19 رمضان
📸: رائد العفيفي pic.twitter.com/nNk5CdPrD5
حيث بللت الأمطار رؤوس الزوار و المعتمرين وسط استمتاعهم بتلك الأجواء الساحرة خلال أداء مناسك العمرة وبجوار الكعبة المشرفة.
في حين علت دعوات وسجدات المصلين، مستبشرين فرحين مرددين "مطرنا بفضل الله"، ولاهجين بالدعاء، مبتهجين بأمطار البركة.
في الوقت ذاته، هرعت وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بشؤون الحرمين بتفعيل الخطط الميدانية.
يشار إلى أنه من المتوقع أن تدخل المملكة تدريجياً اليوم تحت تأثير حالة ماطرة جديدة، نتيجة اقتراب مُنخفض جوي في طبقات الجو العليا يتمركز جنوب شرق أوروبا و تمتد منه موجة قصيرة لأجواء السعودية، بالتزامن مع ارتفاع نسبة الرطوبة في مُختلف طبقات الجو من بحر العرب.
-
ماسك يصنف BBC على أنها ممولة من حكومة بريطانيا.. والشبكة تعترضوجه رجل الأعمال الأميركي ومالك منصة تويتر، إيلون ماسك، ضربة لشبكة بي بي سي البريطانية، حيث صنفها على أنها ممولة من الحكومة، وذلك بعد أيام من تصنيفه ... العرب والعالم
-
كلوب يعترف: سأتناقش مع صلاح حول إمكانية استبعادهكشف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي في تصريحات لوسائل الإعلام بعد مباراة أرسنال، أنه سيجتمع مع جناح الفريق الدولي المصري محمد صلاح لمناقشة ... رياضة
-
فرت من ذبحها.. شاهد أبقاراً من البرازيل تتجول في الرباطلا تزال شحنة الأبقار التي استوردها المغرب من البرازيل، تثير المزيد من الجدل لدى الرأي العام، بعد ظهور عدد منها في شوارع العاصمة الرباط، عقب هروبها من ... سوشيال ميديا