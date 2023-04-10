اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خالد القصيبي

وفاة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الأسبق خالد القصيبي

العربية.نت - مريم الجابر
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توفي وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبق خالد القصيبي، اليوم (الاثنين)، عن عمر يناهز 90 عاماً.

خبير للعربية: إصلاحات الاقتصاد قللت اعتماد السعودية على الإيرادات النفطية اقتصاد اقتصاد السعودية خبير للعربية: إصلاحات الاقتصاد قللت اعتماد السعودية على الإيرادات النفطية

وسبق للقصيبي، الذي ولد في الأحساء عام 1354 هــ، تقلد العديد من المناصب في الحكومة، أبرزها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

مادة اعلانية

كما تقلد أيضاً منصب نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي السعودي حالياً"، ورئيس عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طريقة جديدة لبايدن للوصول للناخبين الشباب طريقة جديدة لبايدن للوصول للناخبين الشباب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط