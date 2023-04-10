وفاة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الأسبق خالد القصيبي

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توفي وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبق خالد القصيبي، اليوم (الاثنين)، عن عمر يناهز 90 عاماً.
وسبق للقصيبي، الذي ولد في الأحساء عام 1354 هــ، تقلد العديد من المناصب في الحكومة، أبرزها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
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كما تقلد أيضاً منصب نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي السعودي حالياً"، ورئيس عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية.
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