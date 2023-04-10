"شؤون الحرمين" تُجري صيانة لكسوة الكعبة وتُطيبها

انتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من إجراء الصيانة الدورية لكسوة الكعبة المشرفة وتطييبها بمشاركة الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس.

ونوه السديس إلى حرص القيادة الرشيدة على العناية والاهتمام بالكعبة المشرفة عناية فائقة وتسخير كافة الطاقات البشرية والتقنيات الحديثة لها وللحرمين الشريفين، لما لها من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين.

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وتعمل الرئاسة بشكل دائم على العناية بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، والاهتمام بكسوتها بأفخر أنواع الحرير، انطلاقاً من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وحرصاً على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.