4 آلاف عامل وعاملة بالمسجد الحرام للتعامل مع الحالة المطرية

جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 4000 عامل وعاملة وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام اليوم، وفق خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار، وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن القاصدين والزائرين.





معتمرون وسط المسجد الحرام معتمرون وسط امطار الخير المطر على المسجد الحرام

وأوضحت الرئاسة ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية، أنها جندت أكثر من 200 مشرف ومراقب، في الوقت الذي وجّه فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بالتأهب والاستعداد وتفعيل الخطط الميدانية لمواجهة الأمطار تأهباً للحالة المطرية التي نبّه عنها المركز الوطني للأرصاد عن شمولها مكة المكرمة وضواحيها، خاصةً مع كثافة أعداد المصلين والمعتمرين في بيت الله الحرام خلال الشهر الفضيل.

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وشدد السديس، على أهمية بذل أقصى الجهود وتسخير كل الإمكانات والتزام الأهبة والاستعداد، حرصاً على سلامة قاصدي بيت الله الحرام من معتمرين ومصلين والتناغم والتكاتف مع الجهات ذات العلاقة كافة، وتكثيف جهود وكالات الرئاسة العاملة بالحرم المكي الشريف.