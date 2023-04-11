هذه أكثر الأفلام السعودية التي حققت مبيعات في شباك التذاكر
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية تكشف أسماء الأفلام الخمسة السعودية التي حققت أكثر مبيعات في شباك التذاكر منذ 2018
أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، تحقيق تنويع في مصادر الدخل والترفيه، مشددة على دعم صناعة السينما المحلية.
وفي هذا السياق، أكدت أنه تم إنتاج وعرض 31 فيلماً سينمائياً سعودياً منذ افتتاح السينما في 2018. وقد احتل فيلم سطار الصدارة ببيعه ما يقارب المليون تذكرة كأعلى الإيرادات في تاريخ الأفلام السعودية، ما يثبت الإقبال الكبير على الأفلام السعودية، ويليه فيلم "الهامور ح.ع"، ثم فيلم "وُلد ملكًا" في المركز الثالث، بينما احتل فيلم "شمس المعارف" المرتبة الرابعة، وأخيراً جاء فيلم "مسامير" في المركز الخامس والأخير.
ووسط الانتشار السريع للسينما في السعودية منذ انطلاقتها وتلبيةً للإقبال عليها، أكدت الهيئة على حسابها في تويتر: "وصلنا إلى 65 دارا توزعت على مختلف مناطق المملكة، شملت 20 مدينة حتى الآن"، مما يحقق أحد أهداف "رؤية السعودية 2030" لقطاع السينما السعودية ويتيح خيارات ترفيهية متعددة للجمهور.
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