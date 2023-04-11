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الملك سلمان وولي عهده
الملك سلمان وولي عهده

الملك سلمان وولي العهد يدشنان منصة إحسان بـ 70 مليون ريال

 العربية.نت - مريم الجابر
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تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 40 مليون ريال، كما تبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ 30 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري.

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وكانت الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري قد انطلقت الاثنين، وأشار الرئيس التنفيذي للمنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، إبراهيم الحسيني، أن انطلاق الحملة يتزامن مع قرب دخول العشر الأواخر من رمضان، وستواصل استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين خلال ما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل.

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وأوضح أن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، وتمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية موثوقة، إذ تُعد منصة إحسان الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة؛ بوصفها منصة وطنية تضمن للمتبرع الشفافية وتتيح للمُحسنين فرص تبرع متنوعة يتم تحديثها بشكل يومي.

يُذكر أن الحملة الوطنية للعمل الخيري ، تشرف عليها 12 جهة حكومية كلجنة إشرافية، كما تحظى بلجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمال المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مما أسهم في وصول إجمالي تبرعات المنصة إلى أكثر من 3 مليارات و300 مليون ريال، تعود بالنفع على أكثر من 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة.

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