شرطة الرياض تقبض على سارقي محلات الذهب

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قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية البنغلاديشية، لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب.
وأوضحت شرطة المنطقة في بيانها الاثنين أن المخالفين سلبوا محال لبيع الذهب والمجوهرات، وتاجروا بالمسروقات، مؤكدة أنه تم استرداد جزء منها، وجرى إيقاف المتورطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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يذكر أن جريمة انتحال الشخصية تعد من الجرائم الجزائية التي بعاقب عليها القانون في السعودية، وتختلف العقوبة المترتبة على جريمة انتحال الشخصية على حسب نوع الجريمة وما يترتب عليها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.
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