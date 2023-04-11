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الملك سلمان في مجلس الوزراء اليوم
الملك سلمان في مجلس الوزراء اليوم

مجلس الوزراء السعودي يتناول اتفاق استئناف العلاقات مع إيران

بحث مجلس الوزراء السعودي الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بين السعودية وإيران، مؤكداً أهمية متابعة التنفيذ بما يعزز الثقة المتبادلة بين الجانبين

العربية.نت - الرياض
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تناول مجلس الوزراء السعودي المستجدات بشأن اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين، التي عقدت في بكين من الاتفاق والتنسيق حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، والتأكيد على أهمية متابعة التنفيذ، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة، حيث اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت بين السعودية وعدد من الدول، ومنها الاتصال الهاتفي بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وولي عهد دولة الكويت، وما تضمنه من استعراض العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

ولي العهد خلال مجلس الوزراء
ولي العهد خلال مجلس الوزراء
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وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع ما يلقاه قاصدو الحرمين الشريفين من جليل العناية وفائق الرعاية في هذه الأيام المباركة، من جميع الجهات المعنية بخدمتهم وفق منظومة عمل متكاملة تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم وعباداتهم بكل راحة وطمأنينة وبأعلى درجات الجودة من الخدمات والتسهيلات.

وعدّ المجلس، ما حققته المملكة من مراكز متقدمة في عددٍ من المؤشرات الدولية ذات الصلة بمجالات المدن الذكية وأمن الطيران والذكاء الاصطناعي، بأنه يعكس ما توليه الدولة من الاهتمام والدعم وتوفير كل الممكنات لتلك القطاعات وغيرها لمواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والريادة العالمية.

مجلس الوزراء اليوم
مجلس الوزراء اليوم

وبين الوزير الدوسري أن مجلس الوزراء أكد ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية لدعم العمل الخيري وتشجيع قيم البر والبذل والعطاء، وتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع، وذلك بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ابتدأها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بتبرعين سخيين بلغا 70 مليون ريال.

وثمن أعضاء المجلس توجيه خادم الحرمين الشريفين وبناءً على ما رفعه ولي العهد، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة أربعة أشهر، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، والذي يأتي في إطار رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

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