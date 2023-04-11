64 مليون ريال حجم استثمارات الورد الطائفي

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، عن بلوغ حجم استثمارات الورد الطائفي في السوق السعودية، أكثر من 64 مليون ريال.

وأوضحت أنه يتم جني وقطف نحو 550 مليون وردة سنويًا من جبال السروات بمحافظة الطائف، مشيرة إلى أن سلة مهرجان طائف الورد دخلت قائمة جينيس للأرقام القياسية كأكبر سلة ورد في العالم، بأكثر من 84.5 مليون وردة، ضمَّت ما يقارب 26 نوعًا من أجود أنواع الورد.

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وأشارت إلى أن أكثر من 910 مزارع للورد الطائفي تنتشر في العديد من الأماكن بمحافظة الطائف، تمتد من مرتفعات جبال الهدا والشفا، ووادي محرم، وصولًا إلى الطلحات، ووادي الأعمق، ووادي البني وغيرها.

ويعمل نحو 70 مصنعًا ومعملًا للورد على استخراج وتصنيع أكثر من 80 منتجًا من مشتقات الورد لصناعة المنتجات العطرية المتنوعة، ومستحضرات العناية بالجسم، التي تجد رواجًا واسعًا في الأسواق