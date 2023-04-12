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محمد بن سلمان وليندسي غراهام
محمد بن سلمان وليندسي غراهام

محمد بن سلمان وليندسي غراهام يستعرضان المسائل المشتركة

جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك

العربية.نت _ وكالات
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اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في جدة، الثلاثاء مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي غراهام.

محمد بن سلمان وليندسي غراهام
محمد بن سلمان وليندسي غراهام

وجرى خلال الاجتماع وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية " واس"، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الأميركي القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى المملكة مارتينا سترونغ، ومساعد السيناتور ليندسي السيد آرون ستركيلاند.

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