خبير أرصاد: رمضان هذا العام فاصل بين الشتاء والصيف

أكد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن رمضان هذه السنة هو فاصل بين الشتاء والصيف، وقال: هذه الليلة ستكون السحب منفرشة على نطاق واسع، وتشمل: "القصيم، سدير، الوشم، المحمل، حريملاء، الرياض، الخرج، الحريق، الحوطة، الحفر"؛ حيث تسمى بسحب الذرعان، وهو موسم الهطولات المطرية الرعدية والمسبوقة بعصف ريح ومشوبة بقصف رعد ووميض برق.

وتابع: هذه الأيام يدخل علينا في هذه الأيام موسم الأذرعة، ومدته 26 يومًا، وله ذراعان من الصيف والربيع، وفي نهايته نودع الربيع.

مادة اعلانية

وأردف: خلال الـ90 يومًا القادمة تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، وهناك 5 دول تنافس على الدرجات الأكبر في الحرارة؛ وهي: السعودية، والعراق، والكويت، والجزائر، وليبيا.