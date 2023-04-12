شهر رمضان
خبير أرصاد: رمضان هذا العام فاصل بين الشتاء والصيف
خلال الـ90 يومًا القادمة تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي
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أكد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن رمضان هذه السنة هو فاصل بين الشتاء والصيف، وقال: هذه الليلة ستكون السحب منفرشة على نطاق واسع، وتشمل: "القصيم، سدير، الوشم، المحمل، حريملاء، الرياض، الخرج، الحريق، الحوطة، الحفر"؛ حيث تسمى بسحب الذرعان، وهو موسم الهطولات المطرية الرعدية والمسبوقة بعصف ريح ومشوبة بقصف رعد ووميض برق.
وتابع: هذه الأيام يدخل علينا في هذه الأيام موسم الأذرعة، ومدته 26 يومًا، وله ذراعان من الصيف والربيع، وفي نهايته نودع الربيع.
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وأردف: خلال الـ90 يومًا القادمة تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، وهناك 5 دول تنافس على الدرجات الأكبر في الحرارة؛ وهي: السعودية، والعراق، والكويت، والجزائر، وليبيا.
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